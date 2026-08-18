Abbas Araghchi kuzungumzia utendaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran kwa miaka miwili iliyopita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, anatarajiwa kuzungumza kupitia televisheni ya Iran leo saa 2:00 usiku kwa saa za Tehran.

Katika mahojiano hayo, Araghchi atazungumzia utendaji na shughuli za Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, pamoja na masuala mbalimbali yanayohusiana na sera za nje za nchi hiyo.

Programu hiyo imeandaliwa na Naibu Idara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari ya Ofisi ya Urais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Sehemu ya kwanza ya programu hiyo ilitengwa kwa ajili ya hotuba ya Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, ambayo tayari ilitangazwa hapo awali.

Katika sehemu inayofuata, Waziri Abbas Araghchi atawasilisha tathmini ya shughuli na utendaji wa Wizara ya Mambo ya Nje katika kipindi hicho cha miaka miwili.