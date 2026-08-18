Gharibabadi: Dhana potofu ya Trump kuhusu Mlango wa Hormuz itasahihishwa hivi karibuni

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tehran: Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya Kisheria na Kimataifa, Kazem Gharibabadi, amemjibu Rais wa Marekani Donald Trump baada ya Trump kuchapisha kwenye mtandao wake wa kijamii Truth Social picha ya ramani ya Mlango wa Hormuz iliyoelezwa kama “ardhi mpya ya Marekani.”

Gharibabadi, kupitia ukurasa wake kwenye mtandao wa X, alichapisha tena picha ya ujumbe wa Trump na kukosoa madai hayo kuhusu Mlango wa Hormuz.

Katika ujumbe wake, Naibu Waziri huyo alisema kuwa kama ambavyo Trump aliandika kwa usahihi jina la Ghuba ya Uajemi, basi dhana yake kuhusu Mlango wa Hormuz itasahihishwa hivi karibuni, au Iran yenyewe itasahihisha “dhana potofu” hiyo.

Kauli hiyo imekuja baada ya Trump kuendelea kutoa matamshi kuhusu uwezekano wa kuutangaza Mlango wa Hormuz kuwa sehemu ya Marekani. Trump amekuwa akisisitiza suala hilo katika siku za hivi karibuni, huku Tehran ikipinga vikali wazo lolote la Marekani kudai umiliki au udhibiti wa njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa nishati.

Mvutano kuhusu Mlango wa Hormuz unaendelea wakati Marekani na Iran zikiwa na msimamo tofauti kuhusu masharti ya kufunguliwa kwa njia hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za sasa, Rais Trump amesema kuwa hakuna mazungumzo yanayoendelea au yaliyopangwa na Iran, huku akidai kuwa Mlango wa Hormuz uko wazi; kwa upande mwingine, Spika wa Bunge la Iran Mohammad Baqer Qalibaf amesema kuwa njia hiyo haitafunguliwa hadi masharti ya Iran yatimizwe.

Mlango wa Hormuz ni njia muhimu sana kwa biashara ya kimataifa ya mafuta, hivyo mvutano unaohusu udhibiti na usalama wake una athari kubwa kisiasa, kijeshi na kiuchumi.

