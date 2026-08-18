Araqchi: Iran haikulenga kusitisha vita, bali ilitaka kumaliza kabisa vita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Dkt. Abbas Araqchi, amesema kuwa katika vita vya hivi karibuni, Iran haikuwa ikitafuta suluhisho la muda kwa njia ya kusitisha mapigano, bali msimamo wake ulikuwa ni kufikia mwisho wa kudumu wa vita.

Araqchi amesema Iran inaamini kuwa kusitisha mapigano kwa muda pekee hakutoshi kumaliza migogoro, kwani kunaweza kuacha mazingira yanayoruhusu mzozo kuzalishwa upya na kurejea katika hatua nyingine ya mapigano.

Kwa mujibu wa Araqchi, Marekani iliingia katika uwanja wa mzozo katika siku za mwanzo ikiwa na kile alichokiita “hati ya kujisalimisha yenye vipengele 15.” Amesema Washington ilijaribu kutumia zana mbalimbali za shinikizo dhidi ya Iran, lakini baada ya kukabiliwa na kushindwa kwa njia hizo, ikiwemo kile alichokitaja kuwa ni machafuko na harakati za kujitenga, ilibidi ibadili mkakati wake.

Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran amesema hatimaye Marekani ililazimika kuingia katika mazungumzo kuhusu “hati ya maelewano yenye vipengele 14,” jambo analolieleza kuwa ni mabadiliko kutoka katika msimamo wa awali wa shinikizo hadi katika njia ya mazungumzo.

Araqchi amesisitiza kuwa msimamo wa Iran katika mzozo huo ulikuwa kulenga kumaliza vita kwa njia ya kudumu, badala ya kufikia kusitisha mapigano kwa muda ambako, kwa mtazamo wa Tehran, kunaweza kusababisha mzunguko mpya wa migogoro.