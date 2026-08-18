Ansarullah Yemen yaanza kutumia droni za FPV zenye vilipuzi dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ansarullah nchini Yemen imeanza kutumia kwa mara ya kwanza droni za FPV zenye vilipuzi katika mashambulizi dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika uwanja wa mapigano nchini Yemen.

Hatua hiyo inaashiria matumizi ya aina mpya ya teknolojia ya ndege zisizo na rubani katika mapigano ya Yemen. Droni za FPV zinaweza kuongozwa kwa usahihi zaidi kuelekea shabaha na, zinapobeba vilipuzi, kutumika kama silaha za mashambulizi ya moja kwa moja. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa matumizi ya ndege zisizo na rubani katika mzozo wa Yemen yamekuwa yakiongezeka kwa miaka kadhaa.

Taarifa hii ya sasa haijathibitishwa kwa kujitegemea na vyanzo rasmi vinavyopatikana, hivyo madai kuhusu kuwa ni mara ya kwanza yanapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari.

Droni za FPV (First-Person View) ni ndege ndogo zisizo na rubani ambazo humwezesha mwendeshaji kuziongoza kwa mtazamo wa moja kwa moja kupitia kamera. Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa aina hii ya droni inaweza kubadilishwa kubeba vilipuzi na kutumika katika mashambulizi ya kujitoa mhanga.

Katika mzozo wa Yemen, Ansarullah imekuwa ikitumia ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya kijeshi kwa muda mrefu. Ripoti za Kituo cha Sanaa'a cha Mafunzo ya Kimkakati zinaonyesha kuwa tangu mwaka 2018, droni za Ansarullah zilitumika kushambulia vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu.

Ikiwa matumizi ya FPV zenye vilipuzi yatathibitishwa kuwa ni mbinu mpya katika mapigano ya sasa, hatua hiyo inaweza kuashiria mabadiliko katika mbinu za mashambulizi ya Ansarullah dhidi ya vikosi vya wapinzani nchini Yemen.