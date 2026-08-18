Iran: Vita vya siku 40 vimebadilisha mlinganyo wa usalama wa kikanda, vituo vya kijeshi vya kigeni vimekuwa chanzo cha kuyumbisha usalama

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araqchi, amesema kuwa vita vya siku 40 vimebadilisha kwa kiasi kikubwa mtazamo wa nchi za eneo kuhusu muundo wa usalama wa kikanda, akisisitiza kuwa uwepo wa majeshi na vituo vya kijeshi vya kigeni umeshindwa kutoa usalama na badala yake umekuwa sababu ya kuyumbisha usalama.

Araqchi alisema kuwa vita hivyo vya hivi karibuni vimeonyesha wazi kuwa uwepo wa vikosi na vituo vya kijeshi vya kigeni haukufanikisha lengo la kuhakikisha usalama katika eneo.

“Vita vya hivi karibuni vilionyesha kuwa majeshi na vituo vya kigeni havikushindwa tu kuhakikisha usalama, bali pia vimekuwa sababu ya kuuvuruga na kuuyumbisha,” alisema Araqchi.

Akizungumza katika mahojiano yaliyoandaliwa na Idara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari ya Ofisi ya Urais wa Iran, Araqchi alieleza utendaji wa Wizara ya Mambo ya Nje katika Serikali ya Awamu ya 14, akisema kuwa sera ya mambo ya nje ya Iran ni mchakato unaoendelea ambao unaweza kushuhudia mipango na mazungumzo mbalimbali katika kila serikali, lakini misingi yake hubaki thabiti.

Alisema katika Serikali ya Rais Masoud Pezeshkian, nchi jirani zimepewa kipaumbele katika sera ya mambo ya nje ya Iran.

Kwa mujibu wa Araqchi, msingi wa sera hiyo ni kuhakikisha kwanza amani na utulivu vinaimarishwa katika mazingira yanayoizunguka Iran, kabla ya kufungua fursa pana zaidi za ushirikiano wa kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni na nchi jirani.

“Majirani zetu ni kipaumbele chetu,” alisema Araqchi, akieleza kuwa kipaumbele hicho kinahitaji hatua kadhaa, ikiwemo kutatua mivutano yoyote iliyopo, kupanua uhusiano na kuanzisha maeneo na uwezo mpya wa ushirikiano.

Aidha, Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran alisema kuwa nchi yake imeendelea kuipa kipaumbele sera ya kuimarisha uhusiano na majirani hata katika mazingira ya mtandaoni, akisisitiza umuhimu wa kutumia fursa mbalimbali za mawasiliano na ushirikiano katika kujenga uhusiano wa kikanda.

Araqchi alisisitiza kuwa kuimarishwa kwa amani na utulivu wa kikanda ni msingi muhimu wa kujenga ushirikiano endelevu kati ya Iran na nchi zinazozunguka eneo hilo, hususan katika nyanja za uchumi, siasa na utamaduni.

Kauli hiyo inakuja wakati Iran ikisisitiza umuhimu wa kujenga mfumo wa usalama wa kikanda unaotegemea ushirikiano wa nchi za eneo, badala ya kutegemea uwepo wa majeshi na vituo vya kijeshi vya mataifa ya nje.