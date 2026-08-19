Onyo kutoka kwa Mkuu wa Wakuu wa Majeshi kuhusu Kusaidia Jeshi la Marekani Mvamizi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Luteni Jenerali Ali Abdollahi, Mkuu wa Wakuu wa Majeshi, katika akaunti yake ya mtandao wa kijamii, katika onyo kwa nchi za eneo hilo kuhusu kusaidia jeshi la Marekani mvamizi, aliandika: "Nchi za pwani ya kusini ya Ghuba ya Persia, ambazo kupitia tamko mbalimbali zinasema hazitaruhusu Marekani kutumia ardhi zao dhidi ya Iran, zifahamu kwamba hakuna kinachofichika machoni mwetu."

Muendelezo wa ujumbe huu unasema: "Idadi hii ya ndege za kijeshi, hasa ndege za kusambaza mafuta, katika kambi za eneo hilo bila ujuzi wa nchi mwenyeji, inaonekana kuwa haiwezekani."

Mkuu wa Wakuu wa Majeshi katika ujumbe wake ameongeza: "Tunaonya kwamba msaada wowote na kuwezesha kwa jeshi la Marekani mvamizi kutachukuliwa kama ushirikiano na vikosi vya kijeshi vya Marekani."