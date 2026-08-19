Madai ya gazeti la Financial Times kuhusu kupanua orodha ya shabaha za Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Financial Times likinukuu vyanzo vya Iran linadai kwamba Tehran inachunguza uwezekano wa kushambulia maeneo ya kijeshi ya Marekani barani Ulaya iwapo mvutano utaongezeka na vita kuendelea na Trump.

Kwa mujibu wa taarifa hii, Iran imechunguza uwezekano wa kushambulia maeneo ya Marekani katika nchi za kusini-mashariki mwa Ulaya kama vile Bulgaria, kwa sababu nchi hiyo imekubali matumizi ya kambi yake ya anga na ndege za kujaza mafuta za Marekani.

Katika taarifa hii imedaiwa kuwa Kupro pia inachukuliwa kama shabaha inayowezekana kwa kujibu uchokozi wa Marekani. Pia, Iran imechunguza tofauti uwezekano wa kuharibu nyaya za nyuzi macho chini ya bahari katika Mlango wa Hormuz.

Gazeti la Financial Times liliongeza kuwa kiasi na ukali wa majibu ya Iran itategemea tabia ya Marekani. Shambulio la Iran kwenye kambi ya Marekani nchini Jordan mwezi Julai mwaka jana linachukuliwa kuwa shambulio la mbali zaidi na sahihi zaidi nchini humo na limethibitisha uwezo wa Iran wa kushambulia shabaha mbalimbali katika umbali mkubwa zaidi. Shambulio hili pia lilikuwa ujumbe kwa Ulaya kwamba makombora yanaweza kufikia bara hilo na kwamba Ulaya inapaswa kuwa makini na msimamo wake kuhusu uchokozi dhidi ya Iran.