Galibaf: Kwa kuongeza shinikizo hamtaweza kupata makubaliano kutoka kwa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mwenyekiti wa Baraza la Shura ya Kiislamu katika ujumbe wake kwa lugha ya Kiingereza kwenye mtandao wa kijamii aliandika: «Wamarekani wanafikiri kwamba kwa kuongeza shinikizo kwa Iran wanaweza kupata makubaliano ambayo hayakuwahi kuwa sehemu ya maandishi ya maelewano.»

Aliendelea kusema: «Bessent (Waziri wa Hazina) na Hegseth (Waziri wa Vita) hawana uwezo wa kufanya kazi hizi kabisa. Msisubiri kwamba timu hii ya wapumbavu itafanya miujiza na kama wachawi waweke nje sungura kutoka kwenye kofia yao na kuwatoa kwenye mgogoro ambao ninyi wenyewe mmeutengeneza.»