Kukaribishwa na utawala wa Kizayoni kwa mabadiliko ya vitabu vya shule nchini Saudi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu "Arabi 21", mabadiliko katika baadhi ya vitabu vya shule vya Saudi Arabia yamekaribishwa na utawala wa Kizayoni. Katika muktadha huo, Wasaudi waliondoa maneno "Waislamu hawataiacha Yerusalemu" kutoka katika vitabu vyao vya shule, na hatua hiyo ilikaribishwa na shirika la Israel linalofuatilia mipango ya elimu katika Mashariki ya Kati.

"Markus Schiff", Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya "Impact-CE", alisema kuhusu suala hilo kwamba ukaguzi wa taasisi yake kwenye programu za elimu za Saudi unaonyesha mwendelezo wa njia ya "marekebisho chanya" katika elimu ya nchi hiyo. Alirejelea kupunguzwa kwa maudhui ambayo taasisi yake inayaona kuwa "ya itikadi kali" au "yenye chuki dhidi ya Wayahudi", pamoja na mabadiliko katika jinsi ya kushughulikia suala la Israel na Uzayoni.

Kukaribishwa kwa hatua za Wasaudi na utawala wa Kizayoni kunakuja wakati ambapo wanasiasa wa Israel bado wanadai uharibifu wa Msikiti wa Al-Aqsa na kujenga kinachojulikana kama "hekalu" mahali pake. Pia, mamlaka ya Israel Jumatatu iliwaruhusu walowezi kufanya ibada za Kiyahudi ndani ya Msikiti wa Al-Aqsa katika mashariki ya Yerusalemu iliyokaliwa, hatua ambayo ilikabiliwa na ukosoaji mkubwa kama ukiukwaji zaidi wa hali iliyopo.

Taasisi hiyo pia imekaribisha kuondolewa kwa baadhi ya aya za Qur'an kutoka kwenye vitabu vya shule vya Saudi Arabia zinazohusu "ukafiri na dhambi". Katika kitabu cha historia cha darasa la 11, maneno "adui wa Kizayoni" yamebadilishwa na "wakaliaji wa Israel". Hata hivyo, taasisi hiyo imeona mabadiliko hayo kuwa hayatoshi na inaamini kwamba matumizi ya neno "wakaliaji wa Israel" yanaonyesha mwendelezo wa kutomtambua Israel.

Ukosoaji huu unatolewa wakati ambapo utawala wa Kizayoni unapinga kabisa kuanzishwa kwa nchi ya Palestina. Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala huo, mnamo Novemba mwaka jana alisema kwamba "hakuna nchi ya Palestina itakuwapo. Jambo ni rahisi vile: haitajengwa."