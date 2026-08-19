Abu Ala al-Walai: Iraq haina haki ya kutumia pesa zake bila idhini ya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Abu Ala al-Walai, Katibu Mkuu wa makundi ya "Sayyid al-Shuhada" ya Iraq, katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii alisema kwamba Iraq inaweza kuuza mafuta yake, lakini serikali ya nchi hiyo haina haki ya kutumia mapato yake ya mafuta, kwa sababu mali ya Iraq iko chini ya udhibiti wa wakaliaji wa Marekani.

Aliongeza kuwa ndege za Iraq zinagharimu nchi hiyo pesa nyingi, lakini zinaweza kuruka katika anga ya Iraq tu kwa idhini ya Marekani, jambo ambalo linaonyesha uvamizi wa anga ya Iraq.

Mwanachama huyo mwandamizi wa makundi ya "Sayyid al-Shuhada" pia alibainisha kuwa Marekani hairuhusu Iraq kununua umeme kutoka Uturuki au Iran, na hairuhusu nchi hiyo kusaini makubaliano na China.

Al-Walai aliendelea: "Haturuhusiwi kuingia mikataba na kampuni ya Siemens au kampuni nyingine zinazobobea katika ukarabati na maendeleo ya mifumo ya umeme. Hali hii inafanana na methali 'hapa na pale'."

Mwishoni alisisitiza: "Watu wa Iraq wanataka uhuru kamili juu ya nchi yao, lakini mabwana! Uhuru huo uko wapi?"