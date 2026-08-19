CNN: Trump hana radhi kwamba Iran haijasalimu amri zake

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, CNN ikinukuu vyanzo vyenye ufahamu imeripoti kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amewaamuru wajumbe wake wakuu kusimamisha mazungumzo na Iran.

CNN ikitangaza kwa kurejea kauli za afisa wa Marekani imesema kwamba Donald Trump amewaomba wajumbe wake wakuu kusimamisha mazungumzo yao na Tehran.

CNN pia iliongeza kwa kunukuu vyanzo: Maafisa wa Marekani wamewafahamisha washirika wao kwamba wanabadilisha mkakati wao na wanakusudia kuchukua mchakato wa "kumsonga Iran hatua kwa hatua".

Mtandao huo pia uliripoti kwa kunukuu maafisa wa Marekani: Trump hana radhi na kutojitayarisha kwa Tehran kujibu madai yake, na anataka kusubiri hadi viongozi wa Iran waonyeshe utayari mpya wa kufikia makubaliano anayotafuta.

Maafisa wa Marekani pia walisisitiza: Inatarajiwa kwamba hivi karibuni vikwazo vikali na vigumu sana vitawekwa dhidi ya Iran.