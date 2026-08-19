Seymour Hersh: Heshima na msimamo wa Marekani katika eneo hilo vimepotea

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu TASS, Seymour Hersh, mwandishi wa habari wa Marekani na mshindi wa Tuzo ya Pulitzer, alisisitiza kwamba serikali ya Rais Donald Trump inajikuta katikati ya mzozo mkubwa wa kijeshi na Iran na imepoteza heshima yake miongoni mwa washirika wake katika eneo hilo.

Aliongeza kwamba serikali ya Trump imepoteza msaada na heshima ya washirika wake wengi wa muda mrefu wa kieneo - nchi ambazo zimeathiriwa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran.

Hersh alisema: "Trump ameingia katika mzozo ambao baadaye aligundua kuwa ulikuwa mgumu zaidi kuliko alivyofikiri. Mamlaka ya Iran inaendelea kuipinga."

Alionya kwamba Marekani inaweza kupoteza Mlango wa Hormuz kwa muda mfupi, na suala hilo linapunguza fursa za kupunguza bei ya petroli na nafasi za Republican katika uchaguzi wa kati, hasa kwa kuwa Trump ametangaza kusimamisha mazungumzo na Iran.