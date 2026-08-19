Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RT, Chuck Grassley, Mwenyekiti wa Kamati ya Sheria ya Seneti ya Marekani, pamoja na Ron Johnson, seneta mwingine wa Marekani, wametuma barua ya pamoja kwa Wizara ya Sheria wakionyesha wasiwasi wao kuhusu nyaraka zilizopatikana zinazoonyesha uainishaji makosa wa taarifa kutoka kwa Ofisi ya Upelelezi ya Shirikisho (FBI).

Katika barua hiyo imesemwa kwamba hatua hii inaonekana kufanywa kimakusudi ili kuzuia njia ya Bunge kupata taarifa.

Kwa mujibu wa taarifa hii, barua ya maseneta wa Marekani inarejelea operesheni ya uchunguzi wa ndani iliyofanywa na FBI dhidi ya Joe na Hunter Biden kabla ya uchaguzi wa 2020. Grassley amesisitiza kwamba nyaraka hizi zilihifadhiwa katika ghala la siri lililofungwa ili hakuna mtu aweze kuzichunguza.

Hapo awali, Kirill Dmitriev, Mkurugenzi wa Mfuko wa Uwekezaji wa Moja kwa Moja wa Urusi, alikuwa ametangaza kwamba kuficha rushwa ya Biden kunahitaji utaratibu mpana ambao unaonekana bado unafanya kazi.