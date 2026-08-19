Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RT, Paul Craig Roberts, mchambuzi wa kisiasa na kiuchumi wa Marekani, alisisitiza kwamba sababu ya hamu ya Ulaya ya kuanza tena mazungumzo na Urusi inatokana na uhaba wa rasilimali za mafuta katika nchi hizi kadri msimu wa baridi unavyokaribia.

Aliongeza: "Wazungu wanajua kwamba majira ya joto yanakaribia kuisha, na baada ya vuli watakabiliana na majira ya baridi kali. Huku hawana akiba ya kutosha ya mafuta kukabiliana na kipindi hiki. Ndiyo sababu wanataka kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya mafuta ya Urusi."

Roberts alisema: "Mgogoro huu hauzuiliwi katika sekta ya nishati tu, bali unahusisha pia viwanda vya Ujerumani. Sekta ya viwanda ya Ujerumani inapoteza ajira 30,000 kila mwezi, jambo ambalo linatia wasiwasi. Sekta hii ni uti wa mgongo wa uchumi wa Ulaya, na kuporomoka kwake kunamaanisha kuangamia kwa Ulaya yote."