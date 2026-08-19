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Mchambuzi wa Marekani: Majira ya baridi kali yanawangoja Ulaya

19 Agosti 2026 - 11:19
Msimbo wa Habari: 1854363
Source: ABNA
Mchambuzi wa Marekani: Majira ya baridi kali yanawangoja Ulaya

Mchambuzi wa Marekani ameashiria kupungua kwa akiba ya mafuta Ulaya na kwamba nchi za bara hili zitakabiliana na majira ya baridi kali.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RT, Paul Craig Roberts, mchambuzi wa kisiasa na kiuchumi wa Marekani, alisisitiza kwamba sababu ya hamu ya Ulaya ya kuanza tena mazungumzo na Urusi inatokana na uhaba wa rasilimali za mafuta katika nchi hizi kadri msimu wa baridi unavyokaribia.

Aliongeza: "Wazungu wanajua kwamba majira ya joto yanakaribia kuisha, na baada ya vuli watakabiliana na majira ya baridi kali. Huku hawana akiba ya kutosha ya mafuta kukabiliana na kipindi hiki. Ndiyo sababu wanataka kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya mafuta ya Urusi."

Roberts alisema: "Mgogoro huu hauzuiliwi katika sekta ya nishati tu, bali unahusisha pia viwanda vya Ujerumani. Sekta ya viwanda ya Ujerumani inapoteza ajira 30,000 kila mwezi, jambo ambalo linatia wasiwasi. Sekta hii ni uti wa mgongo wa uchumi wa Ulaya, na kuporomoka kwake kunamaanisha kuangamia kwa Ulaya yote."

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