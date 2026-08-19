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Qaani: Utawala wa Kizayuni unasumbuliwa na “saratani ya kijamii”, kuanguka kutoka ndani ni hatima yake

19 Agosti 2026 - 22:48
Msimbo wa Habari: 1854626
Qaani: Utawala wa Kizayuni unasumbuliwa na “saratani ya kijamii”, kuanguka kutoka ndani ni hatima yake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Kamanda wa Kikosi cha Quds, Brigedia Jenerali Ismail Qaani, amesema kuwa utawala wa Israel unasumbuliwa na kile alichokiita “saratani ya kijamii”, akisisitiza kuwa hatima yake ni kuanguka kutoka ndani.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC), Brigedia Jenerali Ismail Qaani, amesema kuwa utawala wa Israel unakabiliwa na “saratani ya kijamii”, na kwamba kuanguka kutoka ndani ni hatima yake isiyoweza kuepukika.

Qaani ameyasema hayo katika ujumbe aliouchapisha Jumatano kupitia mitandao ya kijamii, akieleza kuwa: “Utawala vamizi wa Kizayuni unasumbuliwa na saratani ya kijamii; kuanguka kutoka ndani ni hatima yake isiyoweza kuepukika.”

Aidha, Qaani amesisitiza kuwa vitendo vya “magaidi wakatili na wasio na udhibiti” katika Ukingo wa Magharibi wa Mto Jordan haviwezi kulisukuma pembeni au kulififisha suala la Palestina katika uwanja wa kimataifa.

Ameongeza kwa kusisitiza: “Utekaji wa ardhi umekwisha, na kuanguka ni jambo lisiloepukika.”

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