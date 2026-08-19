Wizara ya Ulinzi Iran: Tutaendelea kwa nguvu na njia ya Kiongozi Shahidi katika kujenga uwezo wa ulinzi wa taifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Wizara ya Ulinzi na Msaada wa Vikosi vya Wanajeshi vya Iran, katika kuelekea tarehe 31 Mordad, inayoadhimishwa kama Siku ya Sekta ya Ulinzi, na sambamba na kutimia siku 40 tangu kuzikwa kwa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, imesisitiza kuendelea kwa nguvu katika njia ya kuimarisha uwezo wa ulinzi wa nchi.



Wizara hiyo imesema kuwa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika kipindi cha uongozi wake, alisisitiza mara kwa mara umuhimu wa kuimarisha uwezo wa ulinzi, kujitegemea na kuendeleza sekta ya ulinzi nchini.



Aidha, Wizara ya Ulinzi imeeleza kuwa Imani na utegemezi kwa vijana, wanasayansi na wataalamu wa Iran vimekuwa na nafasi muhimu katika kufanikisha maendeleo ya uwezo wa ulinzi wa nchi.



Wizara hiyo imesisitiza kwamba njia iliyowekwa kwa ajili ya kujenga na kuimarisha nguvu ya ulinzi ya Iran itaendelezwa kwa nguvu, huku uwezo huo ukiendelea kuendelezwa na kuimarishwa sambamba na vitisho na changamoto mpya.