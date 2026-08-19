Mtafiti wa zamani wa Pentagon: Marekani imekumbwa na kushindwa kimkakati dhidi ya Iran

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa Jason Campbell, afisa wa zamani wa Pentagon na mtafiti mkuu katika Taasisi ya Mashariki ya Kati, Marekani imekumbwa na kushindwa kimkakati katika mzozo wake na Iran.

Campbell, katika mahojiano na The New Arab, alisema kuwa chaguo za kijeshi za Marekani zimepungua kwa kiasi kikubwa, akieleza kuwa utawala wa Rais Donald Trump bado haujawa tayari kukubali rasmi hali ambayo, kwa maelezo yake, imekuwa wazi kwa miezi kadhaa.

Alisema: “Mzozo huu umekuwa kushindwa kimkakati kwa Marekani.”

Campbell pia alirejea hasara zilizotokea katika vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na hali ya meli zake za kubeba ndege zilizoko katika eneo hilo. Alisisitiza kuwa uwezo wa Iran wa kutumia makombora kushambulia kwa usahihi maeneo ya Marekani umeweka mipaka mikubwa kwa uwezekano wa Pentagon kufanya mashambulizi ya ardhini.

Kwa mtazamo wake, kuendelea kuongeza mvutano bila Marekani kukabili gharama kubwa kutokana na hatua hizo za kijeshi ni jambo lisilo na uhalisia.