USNI: Iran Yavuruga Mnyororo wa Usambazaji wa Meli ya Kubeba Ndege za Kivita USS Abraham Lincoln ya Marekani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ripoti kutoka USNI imeeleza kuwa Iran imeathiri kwa kiasi kikubwa mnyororo wa usambazaji wa USS Abraham Lincoln, meli ya kubeba ndege za kivita ya Marekani, baada ya kituo kikuu cha logistiki cha Jeshi la Wanamaji la Marekani nchini Bahrain kuharibiwa mwanzoni mwa vita.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hali hiyo imeilazimu meli hiyo kutegemea upya kituo cha Diego Garcia, kilichopo takribani kilomita 3,540 kutoka eneo la Bahrain, kwa ajili ya kupata mahitaji na vifaa vya usambazaji.

Ripoti hiyo pia inadai kuwa Pete Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, amefanya kile ilichokiita “kuficha taarifa,” akizuia kuwekwa wazi kwa umma ukubwa halisi wa hasara zilizopatikana.

Aidha, USS Abraham Lincoln imeripotiwa kuwa imekuwa baharini kwa zaidi ya siku 250, huku kukiwa na taarifa kuhusu mgao wa chakula, hitilafu katika mfumo wa mabomba na kuongezeka kwa shinikizo la kisaikolojia miongoni mwa wafanyakazi wa meli hiyo.

Kwa upande mwingine, The Wall Street Journal imekadiria gharama ya kujenga upya miundombinu ya kijeshi ya Marekani nchini Bahrain kuwa takribani dola milioni 400.