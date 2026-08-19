Qalibaf kwa maafisa wa Marekani: Msisubiri “muujiza” kutoka kwa Hegseth na Bessent; shinikizo zaidi haliwezi kuwalazimisha Wairani kutoa makubaliano

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Spika wa Bunge la Iran, Dkt. Mohammad Baqer Qalibaf, amewataka viongozi wa Marekani wasitarajie kupata kile walichokiita “muujiza” kupitia kuongeza shinikizo dhidi ya Iran.

Qalibaf, katika ujumbe aliouandika kwa lugha ya Kiingereza kwenye ukurasa wake wa kibinafsi katika mtandao wa X, amesema baadhi ya maafisa wa Marekani wanaamini kuwa kwa kuongeza shinikizo dhidi ya Iran wanaweza kupata makubaliano ambayo hayakuwa sehemu ya maelewano yoyote.

Akiwakosoa Waziri wa Hazina wa Marekani, Scott Bessent, na Waziri wa Ulinzi, Pete Hegseth, Qalibaf amesema kuwa watu hao hawana uwezo wa kutekeleza jambo hilo.

Amesema Marekani haipaswi kusubiri “timu hiyo ya vichekesho” ifanye muujiza na ghafla itoe suluhisho kama mchawi anayetoa sungura kutoka kwenye kofia, ili kuiokoa Marekani kutoka katika mgogoro ambao, kwa mtazamo wake, imejiletea yenyewe.

Qalibaf amesisitiza kwamba kuongeza shinikizo dhidi ya Iran hakutaiwezesha Marekani kujinasua kutoka katika mgogoro huo wala kupata makubaliano au masharti ambayo hayakuwa sehemu ya maelewano.