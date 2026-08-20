Kusisitiza sera zilizoshindwa za Marekani kutaleta kushindwa zaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, katika majibu yake kwa vitisho vinavyotajwa kuhusu kuanza "operesheni ya kiuchumi" dhidi ya Iran, alivisema vitisho hivi ni jaribio la kugeuza fikira za umma wa Marekani kutoka kwenye migogoro ya kiuchumi ya ndani ya nchi hiyo.

Araghchi katika maandishi yake akirejelea tishio la "kuanzisha operesheni ya kiuchumi" dhidi ya Iran, alisema: Tishio hili kwa kweli ni kwa ajili ya kugeuza fikira za umma wa Marekani kutoka kwenye migogoro ya kifedha ya ndani; yaani deni zisizo na kifani na ongezeko kubwa la riba za benki nchini Marekani.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu aliongeza: Kusisitiza kuendelea na sera zilizoshindwa kutaleta tu kushindwa zaidi na kusababisha uadui wa Waajemi.

Pia alikosoa sera za kiuchumi za Marekani dhidi ya nchi mbalimbali na kusisitiza: Ugaidi wa kiuchumi wa Marekani unatishia uchumi wa dunia na mamlaka ya kitaifa ya nchi kote ulimwenguni.