Kukiri kwa Naftali Bennett kuhusu kutengwa kimataifa kwa utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, waziri mkuu wa zamani wa utawala wa Kizayuni na mpinzani wa Netanyahu katika uchaguzi alikiri kwamba utawala huu umefikia moja ya hatua mbaya zaidi katika ngazi ya kimataifa tangu kuanzishwa kwake.

Kwa mujibu wa ripoti hii, «Naftali Bennett» katika sehemu nyingine ya maneno yake alikiri kwamba Israel imepoteza Marekani na ulimwengu.

Afisa huyo wa Kizayuni alisema wazi kwamba nafasi ya kimataifa ya Israel iko katika hatua mbaya zaidi tangu kuanzishwa kwake.