Waziri wa Mambo ya Nje wa Damascus: Uturuki haitajenga kambi ya kijeshi nchini Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, «As'ad al-Shibani», Waziri wa Mambo ya Nje wa serikali inayojitangaza ya Syria, katika mahojiano na tovuti ya habari ya «Axios» alitangaza kwamba hakuna mipango ya kujenga kambi ya Uturuki au kuweka uwepo wa kudumu wa kijeshi wa nchi hiyo katika uwanja wa ndege wa Abu al-Zuhur [katika mkoa wa Idlib kaskazini mwa Syria].

Aliongeza kwamba kuunganisha shambulio la anga la Israel na uwepo wa Uturuki katika eneo lililolengwa, halilingani na hali zilizopo katika uwanja wa vita.

Waziri wa Mambo ya Nje wa serikali inayojitangaza ya Syria pia alisema kwamba hakukuwa na mkusanyiko wowote wa kijeshi wa Uturuki katika kambi hiyo, na eneo hilo kwa kweli lilikuwa tupu kwa kiasi kikubwa.

Aliongeza: Nilieleza Israel kwamba hatukuwa na ushirikiano wowote na Uturuki kwa ajili ya kujenga na mkusanyiko wa kijeshi katika kambi hii, lakini Israel ilifanya shambulio.

Al-Shibani alisema: Kabla ya shambulio la Israel na baada yake, tulikuwa katika mawasiliano na serikali ya Trump ili kuwasilisha msimamo wa Syria na kuzuia kuongezeka kwa mvutano.

Pia alitangaza: Tulikuwa katika mawasiliano na Israel hata kabla ya shambulio hili na tukaeleza kwamba hakuna mipango ya uwepo wa kudumu wa Uturuki katika Abu al-Zuhur.

Waziri wa Mambo ya Nje wa serikali inayojitangaza ya Syria mwishoni alisisitiza: Hakuna sababu yoyote ya kuhesabia haki shambulio la Israel dhidi ya kambi ya anga ya Abu al-Zuhur.