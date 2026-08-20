Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, baada ya mashambulio ya utawala huu dhidi ya kambi ya Syria inayowakaribisha Waturuki, alisema: Hatutavumilia uwepo wa kijeshi wa Uturuki nchini Syria ambao ni tishio kwa Tel Aviv.

Aliongeza: Tulieleza wazi kwamba tunapinga uwepo wa kijeshi wa Uturuki nchini Syria, na inaonekana hawakutusikiliza vizuri. Kwa hiyo, tulijaribu kuwasilisha ujumbe wetu kwao vizuri zaidi.

Inafaa kumbuka kwamba chanzo cha kijeshi cha Syria katika mahojiano na Syria «Al-Ikhbariya» kwa kurejelea kwamba shambulio la uwanja wa ndege wa Abu al-Zuhur lilifanywa na ndege za kivita za Israel, alisema: Ndege za kivita za Israel alfajiri ya Jumanne, Agosti 18, zilifanya mashambulio nane kwenye barabara ya ndege ya kambi ya kijeshi ya Abu al-Zuhur katika viunga vya mashariki mwa Idlib.

Chanzo hicho kiliongeza: Shambulio hili lilisababisha uharibifu tu wa miundombinu ya uwanja wa ndege na halikusababisha majeruhi.

Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Syria ililaani mashambulio ya anga ya utawala wa Kizayuni dhidi ya kambi ya kijeshi ya «Abu al-Zuhur» katika mkoa wa Idlib kwa maneno makali zaidi na ikaufanya kitendo hiki kuwa uvamizi usioweza kuhesabiwa haki, ukiukaji wa wazi wa mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Syria, na uchochezi hatari unaohatarisha usalama na utulivu wa eneo.