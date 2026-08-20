Mwitikio wa Saudi Arabia kwa shambulio la Wazayuni dhidi ya kambi ya kijeshi ya Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia ililaani kwa maneno makali zaidi mashambulio ya anga ya utawala wa Kizayuni dhidi ya kambi ya kijeshi ya Abu al-Zuhur katika mkoa wa Idlib na ikaufanya kitendo hiki kuwa ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na uadilifu wa ardhi ya Syria.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia katika taarifa yake ilisema: Saudi Arabia inasisitiza upinzani wake mkali dhidi ya uvamizi huu wa wazi na inaitaka tena jamii ya kimataifa kukomesha ukiukaji wa Israel wa sheria na kanuni za kimataifa.

Katika muendelezo wa taarifa hiyo imesemwa: Riyadh inatangaza mshikamano wake kamili na Syria na inaunga mkono hatua zozote zinazohifadhi mamlaka, uadilifu wa ardhi, umoja wa nchi na kufikia usalama na utulivu kwa taifa ndugu la Syria.