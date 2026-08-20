Madai ya maafisa wa Marekani: Tumeunda njia ya kuingia na kutoka kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al Jazeera, maafisa kadhaa wa Marekani wameiambia kampuni ya «Axios» kwamba vikosi vya Marekani vimeunda njia ya kuingia na kutoka kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz ili kusafirisha mamilioni ya mapipa ya mafuta kila siku kupitia njia hii.

Kwa mujibu wa madai haya ya maafisa, «takriban mapipa milioni 10 ya mafuta husafirishwa kila siku kwenye soko la nishati, ambayo ni sawa na nusu ya kiasi cha mafuta kilichokuwa kinasafirishwa kupitia njia hii kabla ya kuanza kwa vita».

Afisa mwingine wa Marekani katika mahojiano na Axios alidai tena kwamba vikosi vya nchi yake vimekuwa vikidhibiti njia ya kusini ya Mlango-Bahari wa Hormuz tangu miezi miwili iliyopita, na kwamba Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu linaweza tu kuweza kusababisha usumbufu kwenye njia hii.

Maafisa wengine kadhaa katika mahojiano na tovuti hii pia walidai kwamba uwezo wa Iran wa kufuatilia usafirishaji wa meli kwenye njia ya kusini ya Mlango-Bahari wa Hormuz umepungua.

Afisa mmoja wa Marekani aliendelea na madai makubwa akisema kwamba wanajeshi wa nchi yake Jumatatu usiku waliangusha ndege zisizo na rubani 8 za Iran na makombora mawili ya cruisi.

Axios pia kwa kunukuu Trump ilidai kwamba kiasi kikubwa cha mafuta kinapita kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz.