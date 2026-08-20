Takwimu za hivi punde za majeruhi wa kijeshi wa Marekani katika vita dhidi ya Iran: 18 waliuawa na 757 kujeruhiwa

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu chaneli ya CNN, idadi ya wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran imezidi watu 750.

Kulingana na data ya hifadhidata ya majeruhi wa vita ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon mnamo Jumatano ilisasisha takwimu hii na kusajili zaidi ya visa 50 vipya vya kujeruhiwa kwa wanajeshi.

Kwa mujibu wa madai ya CNN, ongezeko hili la kitakwimu limetokea wakati mazungumzo kati ya Tehran na Washington ya kumaliza vita bado yako kwenye mkwamo.

CNN kwa kutumia jumla ya data ya mfumo wa «Uchambuzi wa Majeruhi wa Ulinzi» (DCAS) katika sehemu ya «Operesheni za Nje ya Nchi» na data zinazohusiana na operesheni inayoitwa «Ghadhabu ya Epic», iliripoti kwamba tangu kuanza kwa vita vya Marekani dhidi ya Iran tarehe 28 Februari, wanajeshi 18 wa Marekani wameuawa na 757 wamejeruhiwa.

Wizara ya Ulinzi ya Marekani mwezi uliopita iliunda sehemu ya «Operesheni za Nje ya Nchi» katika mfumo wa DCAS kwa ajili ya kurekodi wanajeshi waliouawa na kujeruhiwa tangu tarehe 7 Julai (16 Tir).

Pentagon hadi sasa haijatoa maelezo zaidi kuhusu sehemu hii na haijabainisha ni mzozo gani majeruhi haya yanahusiana nayo.