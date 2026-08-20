Trump anadai kuanzisha vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, katika kauli yake ya hivi punde dhidi ya Iran alidai: «Leo natangaza operesheni mbaya zaidi ya kiuchumi dhidi ya Iran – hatua ambayo hadi sasa haijachukuliwa dhidi ya nchi yoyote.»

Alidai kwamba hii itakuwa vita vya kiuchumi na kutengwa bila kifani dhidi ya Iran.

Trump alidai: «Siku hii itakuwa operesheni ya kiuchumi ya umuhimu wa kimajaaliwa, kama siku ya kutua kwa Normandia katika Vita vya Pili vya Dunia.»

Trump alikuwa anarejelea operesheni ya kutua kwa wanajeshi wa Muungano katika pwani ya Normandia mnamo Juni 6, 1944 katika Vita vya Pili vya Dunia.

Rais wa Marekani, ambaye hadi sasa hakufanikiwa kutekeleza mpango wowote wake wa kuikabidhi Iran, alidai: «Tunahitaji msaada wa washirika wetu wote pamoja na Marekani ili kumtenga na kumshinda tishio la Iran.»

Alidai: «Usafirishaji haramu wa mafuta ya Iran, biashara ya kubadilishana bidhaa, ubadilishanaji wa fedha taslimu, kampuni za kubadilisha fedha, rekodi za usajili wa makampuni na makampuni ya kivuli lazima yasimamishwe.»

Trump alitangaza: «Leo natangaza: nchi yoyote itakayoruhusu taasisi zake za kifedha, makampuni au viwanja vya ndege kutoa njia muhimu kwa Iran, itakabiliwa na matokeo makubwa ya kiuchumi.»

Wakati Trump mwenyewe kwa kuvunja ahadi zake mara kwa mara amezuia maendeleo katika mazungumzo, alidai: «Wairani hawakuitumia nafasi, na Iran sasa iko kwenye uzi wa nywele.»