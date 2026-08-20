Mearsheimer: Trump Amejinasua Katika Vita Asivyoweza Kushinda, Wairani Wamedhibiti Hali

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Mwanazuoni wa mahusiano ya kimataifa, John Mearsheimer, amesema Rais wa Marekani Donald Trump amejikuta katika hali ya kutatanishwa baada ya kuingia katika vita na Iran, akidai kuwa Marekani haiwezi kushinda vita hivyo wala kupata njia ya kujiondoa bila kukabiliwa na kushindwa.

Mearsheimer amesema Trump amejihusisha na vita ambavyo hawezi kuvishinda na hawezi kupata njia ya kujiondoa ambayo itamruhusu hata kusema kwamba Marekani imefanikiwa kwa kiasi fulani.

“Tutapata kushindwa kwa kiwango kikubwa, ikiwa si kushindwa kwa janga, nchini Iran,” Mearsheimer amesema.

Ameongeza kuwa kwa mtazamo wake, Wairani wanaonekana kuwa na udhibiti wa hali hiyo.

“Mambo yako wazi; Wairani wanadhibiti kila kitu. Trump alifanya kosa kubwa kwa kuingia katika vita hivi, na sasa amechanganyikiwa, anawalaumu wengine na kutoa kauli zisizo na maana kuhusu Korea Kaskazini,” amesema.

Mearsheimer ameendelea kueleza kwamba hali hiyo inaweka utawala wa Trump katika mazingira magumu, huku akidai kuwa hatua ya kuingia katika mzozo huo imemweka Rais wa Marekani katika hali ambayo ni vigumu kupata njia ya kutoka bila gharama kubwa za kisiasa na kimkakati.