Marekani Yazidiwa na Madeni ya Dola Trilioni 40, Huku Iran Ikipinga Vikali “Vita vya Kiuchumi” vya Trump

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Wizara ya Hazina ya Marekani imetangaza kuwa kwa mara ya kwanza katika historia, jumla ya deni la taifa la Marekani imevuka kiwango cha dola trilioni 40. Mtandao wa CNN umeeleza kuwa deni hilo limefikia kiwango cha kutisha, huku gazeti la The Conversation likiripoti kuongezeka kwa idadi ya Wamarekani wanaowasilisha maombi ya kufilisika binafsi.

Kwa mujibu wa The Conversation, karibu Wamarekani nusu milioni waliwasilisha maombi ya kufilisika mwaka 2025, ongezeko la takribani asilimia 50 ikilinganishwa na mwaka 2022.

Katika upande mwingine, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kile alichokiita operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kuwekwa dhidi ya nchi yoyote, akisema hatua hizo zinalenga Iran na zitakuwa “vita vya kiuchumi” pamoja na kutengwa kwa Iran kwa kiwango kisichokuwa na mfano.

Hata hivyo, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araqchi, amepinga kauli hiyo, akisema kinachoitwa “Siku ya Ushindi wa Kiuchumi” si chochote zaidi ya jaribio la kugeuza macho ya watu kutoka kwenye matatizo ya ndani ya Marekani. Amesema kuendelea na sera zilizoshindwa kutasababisha kushindwa zaidi na kuwafanya Wairani kuichukia Marekani.

Araqchi pia amesisitiza kuwa ugaidi wa kiuchumi wa Marekani unatishia uchumi wa dunia na mamlaka ya nchi mbalimbali duniani.

Wakati huo huo, msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Hossein Mohabbi, amesema Iran inaendelea kila siku katika maendeleo ya silaha zake za kijeshi na kuendelea kuzalisha silaha kwa usahihi zaidi. Amesema iwapo vita vitaanza tena, silaha za Iran zitakuwa tofauti na zile za zamani, tofauti ambayo inaweza kujitokeza katika kizazi cha vichwa vya kivita, usahihi wa mashambulizi, masafa ya makombora au maeneo mengine ya kiteknolojia.

Mohabbi amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haijawahi kusimamisha uzalishaji na uendelezaji wa silaha zake na kwamba maendeleo yanaendelea kila siku.

Kwa upande wake, mjumbe wa Kamati ya Usalama wa Taifa ya Bunge la Iran, Ibrahim Rezaei, amesema jibu bora kwa Trump ni Iran kujiondoa katika Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia (NPT).

Naye Mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Taifa na Sera za Kigeni ya Bunge la Iran, Ibrahim Azizi, amewataka Wamarekani kuondoka katika eneo hilo na kukubali mfumo mpya wa Iran katika eneo kabla ya kuchelewa. Amesema hatua za Marekani zinafuatiliwa kwa umakini na kwamba hesabu yoyote potofu au kosa jipya litakuwa na madhara makubwa zaidi kuliko hapo awali.

China pia imepinga sera mpya ya Marekani dhidi ya Iran. Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema vikwazo na shinikizo haviwezi kusaidia kutatua suala hilo.

Hali ya Mashariki ya Kati na Syria

Kwa mujibu wa tovuti ya Axios, Waziri wa Mambo ya Nje wa Syria, Asaad al-Shaibani, amesema hakuna mpango wa kuanzisha kambi ya kijeshi ya Uturuki au uwepo wa kijeshi wa kudumu wa Uturuki katika uwanja wa ndege wa Abu al-Dhuhur.

Shaibani amesema aliieleza Israel kuwa Syria na Uturuki hazikuwa zikishirikiana kuandaa mkusanyiko wa kijeshi katika kambi hiyo, lakini licha ya maelezo hayo, Israel ilifanya mashambulizi.

Waziri wa Vita wa Israel, Israel Katz, amemshutumu Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdoğan kwa kuisukuma Uturuki katika kile alichokiita “matukio hatari” nchini Syria. Katz amesema Erdoğan anapaswa kuendelea kutoa hotuba dhidi ya Israel badala ya kujaribu msimamo wa Israel wa kujilinda.

Ukraine na Mashariki ya Ulaya

Meya wa Kyiv amesema mashambulizi ya Urusi kwa kutumia makombora ya balestiki yamelenga mji mkuu wa Ukraine.



Hali ya Usafirishaji katika Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa takwimu za kampuni ya Kpler, jumla ya meli za mizigo zilizopita katika Mlango wa Hormuz jana zilifikia meli tisa, idadi ambayo haikubadilika ikilinganishwa na siku iliyotangulia.

Takwimu hizo pia zinaonyesha kuwa hakukuwa na ongezeko katika shughuli za usafirishaji wa mizigo kupitia Mlango wa Hormuz.

Marekani na gazeti la Stars and Stripes

Mtandao wa CBS umeripoti kuwa baadhi ya maafisa katika Pentagon wanachunguza uwezekano wa kumfuta kazi mchapishaji wa gazeti la

Stars and Stripes, baada ya gazeti hilo kufichua hali mbaya iliyopo katika manowari ya Marekani USS Abraham Lincoln.

Wakati huohuo, The New York Times imeikosoa vikali vita vya Trump dhidi ya Iran, ikiita kuwa ni kushindwa kijeshi na kosa kubwa la kimkakati linalokaribia kuwa kichekesho.

Gazeti hilo limesema hakuna mpango wa wazi wa kumaliza mzozo huo, bali kuna juhudi zisizo na mafanikio za Rais ambaye anajaribu kujinasua kutokana na uchungu wa kushindwa. Kwa mujibu wa gazeti hilo, mazungumzo yanayoitwa ya kidiplomasia pamoja na mashambulizi ya makombora yanayoendelea yanaonekana kulenga kumaliza vita bila Marekani kuonekana kuwa imeshindwa.



Mgomo katika Uwanja wa Ndege wa Ben Gurion

Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kusitishwa kwa shughuli za kutua kwa ndege katika Uwanja wa Ndege wa Ben Gurion kutokana na mgomo wa wafanyakazi.

Mamlaka ya Viwanja vya Ndege vya Israel imelaani hatua hiyo, ikisema kusimamisha shughuli katika uwanja huo wakati wa kilele cha msimu wa kiangazi ni hatua kali, isiyokubalika, yenye madhara na isiyo ya lazima.