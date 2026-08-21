Marekani yaelekea kumzuia Abu Mazen kushiriki Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Gazeti la Israel Yedioth Ahronoth, likinukuu vyanzo vya Marekani, limeripoti kuwa utawala wa Rais Donald Trump unaelekea kumzuia Rais wa Mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas, anayefahamika pia kama

Abu Mazen, kusafiri kwenda New York ili kushiriki na kuhutubia Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ikiwa hatua hiyo itatekelezwa, itakuwa mara ya pili mfululizo kwa utawala wa Trump kumzuia Abbas kuhudhuria mkutano huo nchini Marekani.

Ripoti zinaeleza kuwa Marekani ilimnyima Abbas visa ya kuingia nchini humo mwaka uliopita, hatua iliyowahusu pia maafisa wengine wa Palestina.

Hatua hiyo inakuja wakati suala la Palestina likiwa miongoni mwa masuala makuu yanayojadiliwa kimataifa, huku Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa ukiendelea kuwa jukwaa muhimu kwa viongozi wa dunia kujadili hali ya Palestina na mzozo wa Mashariki ya Kati.

Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa, uamuzi wa Washington wa kumzuia Abbas unatarajiwa kuzua mjadala kuhusu uhusiano wa Marekani na Mamlaka ya Palestina pamoja na nafasi ya Washington katika masuala ya kimataifa yanayohusu Palestina.