Qalibaf: Mhimili wa Muqawama una nguvu zaidi kuliko wakati wowote katika kukabiliana na ubeberu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Spika wa Bunge la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema kuwa Mhimili wa Muqawama leo una nguvu zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika kukabiliana na ubeberu wa dunia.

Qalibaf amesisitiza kuwa nguvu na uwezo wa Mhimili wa Muqawama umeongezeka, na kwamba muungano huo unaendelea kuwa na nafasi muhimu katika kukabiliana na sera na hatua za kibeberu katika eneo na duniani.

Amesema hali ya sasa inaonyesha kuwa nguvu za Muqawama zimeimarika zaidi, jambo linaloashiria mabadiliko katika mizani ya nguvu na uwezo wa kukabiliana na changamoto zinazowakabili watu na mataifa yanayopinga ubeberu.

Kauli hiyo imetolewa wakati ambapo Iran imeendelea kusisitiza umuhimu wa mshikamano wa mataifa na makundi yanayopinga ubeberu, pamoja na kuimarisha uwezo wa kujitegemea na kukabiliana na shinikizo la nje.

Qalibaf ameongeza kuwa nguvu ya Muqawama haipaswi kutazamwa kwa misingi ya uwezo wa kijeshi pekee, bali pia kwa kuzingatia mshikamano, uthabiti na uwezo wa watu na mataifa kusimama dhidi ya shinikizo na uingiliaji wa kigeni.