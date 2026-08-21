Bei ya gesi Ulaya yavuka dola 800 kwa kila mita za ujazo 1,000

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, bei ya gesi katika masoko ya Ulaya imepanda na kuvuka kiwango cha dola 800 kwa kila mita za ujazo 1,000, kwa mara ya kwanza tangu Machi 19 iliyopita.

Kupanda kwa bei hiyo kunatokea wakati viwango vya gesi vilivyohifadhiwa katika vituo vya Ulaya vikishuka kwa kasi zaidi kuliko kawaida.

Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, hifadhi ya gesi katika Umoja wa Ulaya ilikuwa imefikia takribani asilimia 62 ya uwezo wake kufikia Agosti 20, kiwango ambacho ni cha chini ikilinganishwa na asilimia 74 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita.

Hali hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu upatikanaji wa gesi barani Ulaya, hasa kutokana na ongezeko la mahitaji na changamoto katika kujaza hifadhi kabla ya msimu wa baridi.

Hata hivyo, Tume ya Ulaya imesema kwa sasa hakuna wasiwasi wa haraka kuhusu usambazaji wa gesi katika Umoja wa Ulaya, licha ya viwango vya hifadhi kuwa chini kuliko mwaka uliopita.