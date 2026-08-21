Mkuu wa Jeshi la Iran: Jibu letu kwa vitisho vipya litakuwa la kuangamiza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mkuu wa Kamandi ya Vikosi vya Wanajeshi vya Iran, Meja Jenerali Ali Abdollahi, amesema kuwa jibu la Iran kwa vitisho vipya vya adui litakuwa la kuangamiza.

Abdollahi amesema Vikosi vya Wanajeshi vya Iran viko katika hali ya utayari wa hali ya juu na viko tayari kukabiliana na vitisho vyovyote vinavyolenga usalama, uhuru na maslahi ya nchi.

Amesisitiza kuwa Iran imejiandaa katika nyanja mbalimbali za kijeshi, ikiwa ni pamoja na ardhini, baharini, angani, ulinzi wa anga na anga ya mtandao, na kwamba iwapo adui atachukua hatua mpya dhidi ya Iran, atakabiliwa na jibu kali na lenye kuadhibu.

Kauli hiyo imekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukizidi, huku Washington ikitishia kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran. Iran imesisitiza kuwa vitisho na vikwazo havitaathiri azma yake ya kulinda uhuru na mamlaka yake ya kitaifa.