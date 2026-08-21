China: Hatua za upande mmoja za Marekani dhidi ya wanaoiunga mkono Iran ni haramu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema Beijing inachukulia hatua za upande mmoja zinazochukuliwa na Marekani dhidi ya nchi zinazoiunga mkono Iran kuwa haramu.

China imesisitiza kuwa inapinga matumizi ya vikwazo na shinikizo za upande mmoja, ikisema hatua hizo haziwezi kuwa njia sahihi ya kutatua mizozo ya kimataifa.

Kauli hiyo imekuja baada ya Marekani kutangaza mipango ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran na kutoa onyo kwa nchi zinazoshirikiana kibiashara na Tehran.

China: Kuongezeka kwa mvutano hakutumikii maslahi ya Marekani wala Iran

Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesisitiza kuwa kuongezeka kwa mvutano hakutumikii maslahi ya Marekani wala Iran.

Beijing imesisitiza umuhimu wa pande zinazohusika kujiepusha na hatua zinazoweza kuongeza zaidi mzozo na mvutano, huku ikihimiza matumizi ya mazungumzo na njia za kidiplomasia katika kushughulikia tofauti zilizopo.

China pia imeendelea kusisitiza kuwa shinikizo la kiuchumi na vikwazo si suluhisho la kudumu, na kwamba juhudi za kidiplomasia zinaweza kusaidia kupunguza hatari ya mzozo huo kuenea zaidi katika eneo hilo.