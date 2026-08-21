Iran: Nguvu yetu ya ulinzi inalenga kuzuia vita, si kuvianzisha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Kaimu Waziri wa Ulinzi wa Iran, Brigedia Jenerali Majid Ibn al-Reza, amesema kuwa nguvu ya kijeshi na ulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inalenga kuzuia vita na kuimarisha uwezo wa kujilinda dhidi ya vitisho.

Ibn al-Reza amesema Iran haijawahi kuwa mwanzilishi wa uchokozi dhidi ya nchi yoyote, akisisitiza kuwa Tehran haitafuti vita, lakini wakati huo huo haitakuwa kimya au kusalia bila kuchukua hatua mbele ya vitisho vinavyolenga usalama wa nchi hiyo.

Amesema Iran inatumia vitisho vinavyoikabili kama sababu ya kuongeza utayari wake wa kijeshi, kuimarisha uwezo wa kuzuia mashambulizi na kuendeleza nguvu zake za ulinzi.

Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, Ibn al-Reza pia amesisitiza kuwa Iran inalenga kuzuia uchokozi na kuhakikisha vita havijirudii, huku ikisisitiza kuwa uwepo wa nguvu za kijeshi haukusudii kuanzisha mzozo bali kuimarisha uwezo wa kujilinda na kuzuia mashambulizi.

Kauli hiyo inaonyesha msimamo wa Tehran kwamba kujenga uwezo mkubwa wa ulinzi ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha uzuiaji wa vita, huku Iran ikiendelea kusisitiza kuwa haitaki kuwa upande unaoanzisha uchokozi.