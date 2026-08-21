Qalibaf: Hatutafuti vita, lakini hatutaruhusu heshima yetu ikanyagwe

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Spika wa Bunge la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran si mfuasi wa vita wala haitafuti kuvianzisha, lakini haitaruhusu mtu yeyote kuja kukanyaga heshima na utu wake kisha kuondoka bila kukabiliwa na msimamo wa Iran.

Qalibaf amesema msimamo huo unatokana na msingi wa Kiislamu unaosisitiza kulinda heshima, utu na uhuru wa taifa, akibainisha kuwa Iran iko tayari kusimama na kulinda heshima yake dhidi ya vitisho na mashambulizi.

Akizungumza katika mkutano na wachumi wa Iran na Iraq mjini Baghdad, Qalibaf amesema wako tayari kujitolea mali na nyadhifa zao katika njia ya kulinda heshima na maslahi ya taifa.

Amesema wataendelea kusimama imara na kutetea heshima yao mbele ya changamoto mbalimbali, akisisitiza kuwa kulinda uhuru na hadhi ya nchi kunahitaji mshikamano, ujasiri na kujitolea.

Aidha, Qalibaf amesema maadui wanajaribu kuingia katika nchi za Kiislamu kwa lengo la kupora rasilimali zao, hivyo ni muhimu kwa nchi hizo kupanga mikakati madhubuti ya kukabiliana na vikwazo visivyo vya haki.

Amesisitiza kuwa kwa kutumia mipango sahihi ya kiuchumi na ushirikiano wa nchi za eneo, inawezekana kukabiliana na vikwazo na kuvuka changamoto zinazowakabili.