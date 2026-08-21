Vikwazo na uvamizi wa kijeshi vimegeuka kuwa njia ya kurukia na kuongeza uweza wa Iran

Imamu wa Mtaa wa Tehran kwa kusema kwamba umoja wa Ummah wa Kiislamu ni msingi wa uweza wa ulimwengu wa Kiislamu, alisema: "Kama Quran hii ingetutawala, leo kiburi cha kimataifa hakingetawala ulimwengu wa Kiislamu."

Aliongeza: "Kama mikono ya jumuiya ya Kiislamu ingekuwa imefungamana, je, leo mtu yeyote angeweza kuishambulia Palestina na kufanya mauaji ya kimbari? Kama Ummah wa Kiislamu ungekuwa pamoja, je, mali ya Ummah wa Kiislamu ingeibiwa?"

Abutorabi-Fard akirejelea nafasi ya Imam Khomeini (rehema zake ziwe juu yake) katika kukuza umoja wa Kiislamu alisema: "Roho tukufu ya Imam na roho tukufu ya Kiongozi Shahidi wa Ummah, na Mwenyezi Mungu awawe pamoja; maisha yao yaliyobarikiwa yalitumiwa katika umoja wa Ummah wa Kiislamu."

Alisisitiza: "Kama tukisema kuwa kauli mbiu kubwa zaidi ya Mapinduzi ya Kiislamu ni umoja wa Ummah wa Kiislamu kuzunguka neno la haki, hakika hiyo ni kauli ya kweli."

Imamu wa Mtaa wa Tehran akirejelea utendaji wa vikosi vya silaha katika vita alisema: "Moto wa makombora na ndege zisizo na rubani za jeshi na Sepah, na mashambulizi na ulinzi unaozalisha uweza wa vikosi vya silaha, uliweza kuzima ubora wa kupendeza wa moto wa silaha za kisasa zaidi wa mataifa mawili ya nyuklia, na kuuonyesha ulimwengu nguvu inayotokana na elimu na imani ya wana shujaa wa Imam Shahidi."

Aliendelea: "Uwezo huu umebadilisha na kuthibitisha usawa wa nguvu kwa faida ya taifa linalostahimili la Iran na mhimili wa upinzani."

Abutorabi-Fard akirejelea maneno ya maafisa wa eneo la ulinzi wa nchi alisema: "Msimamizi mstaafu wa Wizara ya Ulinzi na Usaidizi wa Vikosi vya Silaha, ndugu yangu mtukufu Jenerali Nizam, ambaye ana jukumu muhimu katika uweza huu, na familia ya Wizara ya Ulinzi katika kuunda uweza huu, walitoa maelezo sahihi ndani ya muda uliopo na kufunua sehemu ya uwezo na ujazo wa vikosi vya silaha vya nchi."