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Luteni Jenerali Abdollahi: Jibu la Iran kwa vitisho vipya vya adui ni la uharibifu

21 Agosti 2026 - 22:28
Msimbo wa Habari: 1855219
Source: ABNA
Luteni Jenerali Abdollahi: Jibu la Iran kwa vitisho vipya vya adui ni la uharibifu

Mkuu wa Majeshi ya Wananchi wa Iran katika ujumbe kwa msimamizi wa Wizara ya Ulinzi alisema: "Makosa yoyote ya makisio na vitisho vyovyote vya kawaida na vipya vya maadui vitapata majibu ya kimapinduzi, ya kuponda, ya kujuta na ya uharibifu."

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna", Mkuu wa Majeshi ya Wananchi katika ujumbe kwa msimamizi wa Wizara ya Ulinzi kwenye hafla ya tarehe 31 Agosti – Siku ya Sekta ya Ulinzi – alisema: "Makosa yoyote ya makisio na vitisho vyovyote vya kawaida na vipya vya maadui vitakumbana na majibu ya kimapinduzi, ya kuponda, ya kujuta na ya uharibifu."

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