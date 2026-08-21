Luteni Jenerali Abdollahi: Jibu la Iran kwa vitisho vipya vya adui ni la uharibifu

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna", Mkuu wa Majeshi ya Wananchi katika ujumbe kwa msimamizi wa Wizara ya Ulinzi kwenye hafla ya tarehe 31 Agosti – Siku ya Sekta ya Ulinzi – alisema: "Makosa yoyote ya makisio na vitisho vyovyote vya kawaida na vipya vya maadui vitakumbana na majibu ya kimapinduzi, ya kuponda, ya kujuta na ya uharibifu."