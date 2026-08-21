Ombi la «Abu Ubaida» kwa wakaazi wa Ukingo wa Magharibi kuinuka dhidi ya Wazayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu shirika la habari "Shihab", msemaji wa kijeshi wa Brigedi za Al-Qassam aliwataka wakaazi wa Ukingo wa Magharibi kupambana na Wazayuni.

Abu Ubaida, msemaji wa kijeshi wa Brigedi za Al-Qassam – tawi la kijeshi la harakati ya Hamas – aliandika kwenye chaneli yake ya Telegram: "Tunatoa pole kwa taifa la Palestina popote walipo kwa kifo cha shujaa shahidi Fathi Khazim (Abu Raad), ambaye aliuawa kwa risasi za wanajeshi wa uvamizi. Roho yake imejiunga na wenzake – Abu Shanab, Attar, Abu Shmaleh, Barhoumeh na mashahidi wote wa taifa letu."

Abu Ubaida aliongeza: "Katika maadhimisho ya mwaka wa kuchomwa kwa Msikiti wa Al-Aqsa na katika kivuli cha uhalifu unaoongezeka wa wavamizi, tunawaomba wana wetu wote wapiganiaji katika Ukingo wa Magharibi uliokaliwa na Jerusalem kulinda Msikiti wa Al-Aqsa, ardhi yao na heshima yao, kuinuka dhidi ya wavamizi, kujibu makundi ya waporaji na kulipa kisasi kwa damu safi ya mashahidi."

«Fathi Khazim», baba wa mashahidi «Raad Khazim» na «Abdurrahman Khazim», aliuawa alfajiri ya Alhamisi wakati wa uvamizi wa wanajeshi wa utawala wa Kizayuni kwenye nyumba yake katikati ya mji wa Jenin.