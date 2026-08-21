Ofisi ya Netanyahu: Erdoğan ni «dikteta mwenye chuki dhidi ya Wayahudi»

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu shirika la habari "Shihab", ofisi ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israel, kuhusu mashambulizi ya anga ya utawala huu dhidi ya Syria na mwitikio wa Uturuki kwayo, ilitangaza: «Recep Tayyip Erdoğan anatafuta kupanua uchokozi wake dhidi ya Israel kupitia Syria, na Israel haitavumilia hilo.»

Katika taarifa ya ofisi ya Netanyahu kuhusu jambo hili imesemwa: «Jaribio la aibu la Erdoğan la kuwatisha viongozi wa kisiasa na kijeshi wa Israel halitatoa matokeo. Israel itaendelea na hatua zake za dhati dhidi ya juhudi za Uturuki za kuyumbisha eneo na dhidi ya tishio lolote kwa usalama wake.»