Vyombo vya habari vya Kizayuni: Misri iliondoa «Israel» kwenye ramani za elimu

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu Kituo cha Habari cha Palestina, Channel 14 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni kwa kurejelea kuchapishwa kwa ramani katika vyombo vya habari vya Misri «Cairo24» iliripoti: «Je, kuna mgogoro mwingine wa kisiasa ujao? Huko Misri Israel iliondolewa kwenye ramani.»

Kwa mujibu wa ripoti hii, tovuti ya habari Cairo24 iliyochapisha jana ramani inayohusiana na mfumo mpya wa elimu ya sekondari nchini Misri, ambayo kaskazini-mashariki mwa nchi imeandikwa jina «Palestina» na hakuna maandishi yoyote ya jina «Israel».

Katika maelezo ya ramani hii imesemwa: «Ipo katika kurasa za historia; Palestina inaonekana kwenye ramani ya kisiasa ya Misri katika mtaala mpya wa mfumo wa elimu ya sekondari.»

Channel 14 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni ilisisitiza kwamba kuchapishwa kwa ramani hii kunastahili kuzingatiwa, ikizingatiwa kwamba Misri tangu 1979 ina uhusiano wa kidiplomasia na makubaliano ya amani na utawala huu, na kuongeza kwamba suala hili linapaswa kuwa sababu ya wasiwasi kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel.

Vyombo hivi vya habari vya Kizayuni pia vilitaka Tel Aviv ijibu na kusisitiza kwamba «Israel lazima ieleze kwamba hatua kama hiyo haikubaliki kwake».