Tajikistan imewasilisha ombi la kuagiza mafuta kutoka Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu shirika la habari "Reuters", Wizara ya Uchukuzi ya Tajikistan ilitangaza kwamba nchi hii ya Asia ya Kati, ikizingatia kwamba msambazaji wake wa jadi – Urusi – sasa inakabiliwa na uhaba wa mafuta, imewasilisha ombi la kuagiza tani milioni 2.5 za mafuta na bidhaa za mafuta kutoka Iran.

Wizara hiyo katika taarifa kwenye tovuti yake ilitangaza kwamba Tajikistan imeomba tani milioni 2.55 za mafuta, ikijumuisha tani milioni 2 za mafuta ghafi, tani 150,000 za petroli, tani 300,000 za mafuta ya dizeli na tani 100,000 za mafuta ya ndege (kerosini).

Kwa mujibu wa Reuters, Tajikistan kwa kawaida ilikuwa inapata hadi 80% ya bidhaa zake za mafuta kutoka Urusi, lakini nchi hii inayozungumza Kiajemi pia ina uhusiano wa karibu wa kitamaduni na lugha na Iran.

Katika taarifa hiyo, muda maalum wa usafirishaji huu haujaelezwa. Urusi katika miezi ya hivi karibuni imekabiliwa na uhaba wa mafuta wakati wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine kwenye viwanda vyake vya kusafisha mafuta. Urusi imeweka vizuizi vya kuuza nje dizeli, petroli na mafuta ya ndege (kerosini) ili kuimarisha soko la ndani la mafuta.