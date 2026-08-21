Mbunge wa Congress: Serikali ya Trump tangu siku ya kwanza haikuwa na mkakati wowote katika vita vya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna", Jason Crow, mbunge wa Congress na mwanajeshi mstaafu wa Jeshi la Marekani na mjumbe wa Kamati ya Majeshi ya Baraza la Wawakilishi, alizungumza katika kipindi cha «MS NOW» na Lawrence O'Donnell.

Mada kuu ya mazungumzo haya ilikuwa ukosefu wa mkakati wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza vita dhidi ya Iran, pamoja na ukosoaji mkali wa Jason Crow dhidi ya «kutokuwa na uwezo» wa serikali ya Trump katika kuhatarisha wanajeshi, ikiwa ni pamoja na wanajeshi 5,000 waliowekwa kwenye meli ya vita ya «USS Abraham Lincoln».

Mbunge wa Congress na mwanajeshi mstaafu wa Jeshi la Marekani alisema kuhusu jambo hili: «Kuanzia Pete Hegseth (Waziri wa Ulinzi wa Marekani) hadi Scott Bessent (Waziri wa Hazina) na Donald Trump, hakuna mwenye wazo lolote kuhusu jinsi ya kushinda vita hivi, na tangu siku ya kwanza hawakuwa na mkakati wowote.»

Mbunge wa Democratic wa Congress ya Marekani aliongeza: «Iwapo Wamarekani hawajui vita vitaisha lini, ni kwa sababu Congress bado haijavimaliza.»