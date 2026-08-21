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Jaribio la Trump la kuhifadhi nafasi ya Warepublican Congress kwa ahadi ya «Nyama ya Ng'ombe»

21 Agosti 2026 - 22:34
Msimbo wa Habari: 1855228
Source: ABNA
Jaribio la Trump la kuhifadhi nafasi ya Warepublican Congress kwa ahadi ya «Nyama ya Ng'ombe»

Trump, katika juhudi za kupunguza kutoridhika kwa Wamarekani hasa kabla ya uchaguzi ujao wa Congress, aliahidi kuleta sokoni nyama ya ng'ombe iliyosagwa kwa bei ya chini kwa 25% kuliko bei ya sasa!

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna", Rais wa Marekani Donald Trump leo Ijumaa, katika juhudi za kufidia sehemu ya kutoridhika kote nchini kutokana na athari za uvamizi wa gharama kubwa dhidi ya Iran, alichapisha ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii unaoitwa Truth Social: «Leo nimekamilisha makubaliano ambayo yatapunguza kwa kiasi kikubwa bei ya nyama ya ng'ombe iliyosagwa kwa familia za wafanyakazi wa Marekani.»

Rais wa Marekani anayejaribu kuhifadhi viti vya Warepublican katika uchaguzi ujao wa Congress, aliahidi: «Kama kila mtu anavyojua, katika kipindi cha urais wa Biden, bei ya nyama ya ng'ombe ilipanda kwa kasi kubwa, na idadi ya ng'ombe nchini Marekani ilifikia kiwango cha chini kabisa katika zama za kisasa. Wakati tunajitahidi kujenga upya mifugo na kusaidia wafugaji, Marekani katika siku 90 zijazo itaruhusu uagizaji wa hadi tani 300,000 za bidhaa zinazohitajika kwa nyama iliyosagwa bila ushuru wa ziada nje ya mgawo.»

Donald Trump alidai: «Tumepata ahadi kwamba nyama hii itauzwa kwa bei ya chini kwa 25% kuliko bei ya sasa ya sokoni. Makubaliano haya yatapunguza bei kwa Wamarekani na wakati huo huo kutoa fursa ya kujenga upya kundi kubwa la ng'ombe wa Marekani.»

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