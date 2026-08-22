Iran: Ulinzi wa raia na miundombinu muhimu wawekwa kuwa kipaumbele

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkuu wa Shirika la Ulinzi wa Raia la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Gholam Reza Jalali, amesisitiza umuhimu wa kuimarisha utayari wa jumla na kudumisha mshikamano wa kitaifa kutokana na hali hatarishi iliyopo.

Jalali amesema kuwa kulinda raia na miundombinu muhimu, pamoja na kuhakikisha mwendelezo wa huduma kwa wananchi, ni miongoni mwa vipaumbele muhimu vya ulinzi wa raia.

Akizungumza Alhamisi katika pembezoni mwa kikao cha ulinzi wa raia kilichofanyika katika Mkoa wa Isfahan, akiwa pamoja na Gavana wa mkoa huo na wajumbe wa Baraza la Ulinzi na Usalama, Jalali amepongeza utendaji wa taasisi za kiutendaji na uongozi wa Mkoa wa Isfahan.

Amesema kuwa hatua nzuri na zenye thamani kubwa zimechukuliwa katika mkoa huo, na kwamba uzoefu uliopatikana unaweza kutumika katika kuimarisha mifumo ya maandalizi na ulinzi wa raia katika maeneo mengine.

Jalali amesisitiza kwamba katika mazingira yenye changamoto na hatari, kujiandaa mapema, kulinda miundombinu muhimu na kuhakikisha huduma muhimu zinaendelea kutolewa kwa wananchi ni mambo ya msingi katika kuimarisha usalama na ustahimilivu wa taifa.