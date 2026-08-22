Qalibaf: Ushirikiano wa kiuchumi kati ya Iran na Iraq waingia hatua ya utekelezaji

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema ushirikiano wa kiuchumi kati ya Iran na Iraq umeingia katika hatua ya utekelezaji, kufuatia mazungumzo yake na viongozi pamoja na wadau wa uchumi nchini Iraq.

Qalibaf amesema imekubaliwa kwamba hatua za vitendo za kuimarisha ushirikiano huo zitaanza wakati ujumbe kutoka Chama cha Wafanyabiashara cha Iraq utakapotembelea Iran na kufanya vikao na wataalamu wa vyama vya wafanyabiashara pamoja na wafanyabiashara na wadau mbalimbali wa uchumi.

Kauli hiyo inaendana na msisitizo wa Iran na Iraq wa kubadili makubaliano na uelewano wa kiuchumi kuwa miradi na hatua za vitendo.

Akizungumza Ijumaa jioni mwishoni mwa ziara yake ya siku tatu nchini Iraq, Qalibaf amesema mazingira yaliyotawala katika mazungumzo yake na viongozi wakuu wa Iraq yalidhihirisha uhusiano wa kirafiki na wa kindugu kati ya mataifa hayo mawili.

Amesema mikutano na majadiliano yaliyofanyika wakati wa ziara hiyo pia yalionyesha kwamba Iraq iko katika hatua ya kuelekea kuondoka kikamilifu na kwa uamuzi wa mwisho kwa vikosi vya kigeni ambavyo vimekuwepo nchini humo kwa miaka mingi.

Kwa mujibu wa Qalibaf, kuondoka kwa vikosi hivyo kutafungua njia ya kuimarishwa kwa mamlaka ya wananchi na serikali ya Iraq pamoja na kuhakikisha uhuru kamili wa nchi hiyo bila uwepo wa nguvu za kigeni.

“Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, vikosi hivi vitaondoka Iraq, na mamlaka ya wananchi na serikali ya Iraq pamoja na uhuru wake kamili vitaimarishwa bila kuwepo kwa nguvu yoyote ya kigeni,” amesema Qalibaf.

Qalibaf amesisitiza kwamba hatua hiyo ni tukio muhimu sana, akieleza kuwa kuimarishwa kwa uhuru wa Iraq na mamlaka yake ya kitaifa kuna umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa nchi hiyo.

Ziara ya Qalibaf nchini Iraq imejikita katika masuala mbalimbali ya uhusiano wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na uchumi, siasa, utamaduni, masuala ya kijamii na usalama. Kabla ya ziara hiyo, Qalibaf alisema uhusiano wa Iran na Iraq ni wa msingi kwa maendeleo ya kikanda na kwamba mataifa hayo mawili yana historia na uhusiano wa karibu.

Katika upande wa uchumi, Qalibaf amesisitiza kwamba nguvu ya uhusiano wa kiuchumi kati ya Iran na Iraq inapaswa kuendana na ukubwa wa uhusiano wao wa kisiasa na kitamaduni.

Kwa hivyo, ziara hiyo imeweka msisitizo katika kugeuza uhusiano wa Iran na Iraq kutoka katika mazungumzo na makubaliano kwenda katika utekelezaji wa miradi halisi ya kiuchumi, sambamba na kuimarisha uhuru na mamlaka ya Iraq.