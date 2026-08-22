Vyombo vya habari vya Kiebrania: Israel ilishambulia kituo cha Abu al-Duhur kuchunguza mienendo ya Uturuki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - likinukuu taarifa kutoka Russia Today, maelezo mapya yaliyochapishwa na vyombo vya habari vya Kiebrania yamefichua sababu zilizodaiwa kupelekea utawala wa Israel kufanya shambulio la anga dhidi ya kituo cha ndege cha Abu al-Duhur katika viunga vya kusini mwa mkoa wa Idlib nchini Syria.

Shambulio hilo lilifanyika alfajiri ya Jumanne na kusababisha uharibifu wa njia ya kurukia ndege pamoja na baadhi ya miundombinu ya kuhifadhia vifaa katika kituo hicho, hatua ambayo imeongeza mvutano kati ya Tel Aviv na Ankara.

Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Yossi Yehoshua, mchambuzi wa masuala ya kijeshi wa Israel, Mkuu wa Majeshi ya utawala huo aliwashawishi viongozi wa kisiasa kufanya operesheni hiyo baada ya kupata taarifa kuhusu kile kilichodaiwa kuwa ni harakati za Uturuki katika kituo hicho.

Tel Aviv imedai kuwa Uturuki ilikuwa ikijaribu kupeleka mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na vikosi vya ardhini katika kituo cha Abu al-Duhur. Hata hivyo, Ankara imekanusha vikali kuwepo kwa vikosi vyake katika eneo hilo.

Taarifa hizo pia zinaeleza kuwepo kwa tofauti za kimtazamo ndani ya taasisi za kisiasa na kiusalama za Israel kuhusu namna ya kushughulikia uhusiano na Uturuki. Wakati taasisi za usalama zilipendekeza kupunguza mvutano na Ankara na kuepuka kufungua uwanja mwingine wa mapambano, viongozi wa kisiasa waliripotiwa kusukuma mbele operesheni hiyo.

Vyombo hivyo vimeripoti kuwa Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, alijadili katika kikao cha siri vitisho vinavyodaiwa kutoka Ankara. Kwa sasa, Tel Aviv inaitazama Uturuki kama nchi iliyo katika hali ya “eneo la kijivu”, ambayo inaweza kuingia katika mzozo na Israel wakati wowote.

Wataalamu wa kijeshi wa Israel wameonya kuwa makabiliano na Uturuki, ambayo ina uwezo mkubwa wa kijeshi, angani, baharini na katika ujasusi, yatahitaji maandalizi tofauti na makabiliano mengine ya kijeshi. Aidha, wameonya kuwa sera za kijeshi za Netanyahu zinaweza kuisukuma Israel kuelekea mvutano wa kikanda ambao unaweza kuwa mgumu kudhibiti.

Shambulio hilo lilifanyika muda mfupi baada ya ujumbe wa kijeshi wa Uturuki kutembelea uwanja huo wa ndege. Kituo cha Abu al-Duhur kiko takribani kilomita 70 kutoka mpaka wa Uturuki na, baada ya mabadiliko yaliyotokea nchini Syria mwaka 2024, kimeripotiwa kutumika kama kituo cha mafunzo kwa kile kinachoitwa “jeshi jipya la Syria”.

Hatua hiyo ya kijeshi imeongeza zaidi mvutano kati ya Tel Aviv na Ankara, hasa kutokana na nafasi ya Uturuki kama mmoja wa waungaji mkono wakuu wa kikanda wa makundi yanayotawala katika eneo hilo, hususan kundi linalohusishwa na Ahmed al-Sharaa (Abu Muhammad al-Jolani).

Kwa mujibu wa ripoti hizo, shambulio hilo linaweza kuwa sehemu ya juhudi za utawala wa Israel kukabiliana na kuongezeka kwa ushawishi wa Uturuki katika kaskazini-magharibi mwa Syria na hivyo kupanua wigo wa mvutano katika eneo hilo.

Uturuki ni mwanachama wa NATO, ambapo kanuni ya ulinzi wa pamoja ni msingi muhimu wa muungano huo. Kifungu cha 5 cha Mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini kinaeleza kwamba shambulio la silaha dhidi ya mwanachama mmoja wa NATO linachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wanachama wote, huku kila mwanachama akiwa na wajibu wa kuchukua hatua za kumsaidia mwanachama aliyeshambuliwa.

Hata hivyo, kwa mujibu wa Israel Hayom, wapangaji mikakati wa Israel wanaamini kuwa kushambulia vikosi vya kijeshi vya Uturuki vilivyoko nje ya mipaka ya Uturuki huenda si lazima kuhusishe Kifungu cha 5 cha NATO na kanuni ya ulinzi wa pamoja.

Endapo mvutano utaongezeka na vikosi au vituo vya kijeshi vya Uturuki nchini Syria vikilengwa, au hata ikiwa shambulio litafanyika ndani ya ardhi ya Uturuki, hali hiyo inaweza kuwa mtihani mkubwa kwa wanachama wa NATO kuhusu namna watakavyoitikia tukio kama hilo.