Msemaji wa Jeshi la Iran: Vita vya hivi karibuni vimeleta mwamko wa kijio-siasa nchini Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Msemaji wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Mohammad Akrami-Nia, amesema vita vya hivi karibuni vimeleta mafanikio mbalimbali pamoja na mabadiliko katika mafundisho na mtazamo wa kijeshi wa Iran.

Akizungumza katika mahojiano na Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA) siku ya Jumamosi, Brigedia Jenerali Akrami-Nia amesisitiza kuwa moja ya matunda muhimu ya kipindi hiki ni mwamko wa kijio-siasa ulioonyeshwa na wananchi wa Iran.

Aidha, amesifu msaada mkubwa wa vifaa, fedha na mahitaji ya kijeshi ambao serikali imeendelea kuyatoa kwa vikosi vya ulinzi wakati wa vita vya hivi karibuni.

Akizungumzia uhusiano kati ya serikali na vikosi vya ulinzi, amesema kuwa moja ya majukumu ya serikali ni kutoa msaada na kuwaunga mkono wanajeshi, jambo ambalo limekuwa likitekelezwa kwa miongo kadhaa.

Amesema serikali zilizopita zimekuwa zikitoa msaada kwa vikosi vya ulinzi kulingana na mazingira yaliyokuwepo pamoja na uwezo na bajeti zao.

Kwa upande wa serikali ya sasa, Brigedia Jenerali Akrami-Nia amesema kuwa imetoa msaada mkubwa kwa vikosi vya ulinzi wakati wa vita vya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kutenga bajeti na fedha zilizohitajika kwa ajili ya mahitaji ya vikosi hivyo.

Ameongeza kuwa hadi sasa, mahusiano na ushirikiano mzuri kati ya serikali na vikosi vya ulinzi unaendelea, jambo analoliona kuwa muhimu katika kuimarisha uwezo wa nchi kukabiliana na changamoto za kiusalama.

Msemaji huyo pia ameashiria kuwa uzoefu uliopatikana katika vita vya hivi karibuni umechangia katika kutathmini upya baadhi ya misingi na mikakati ya kijeshi, huku wananchi wakionyesha uelewa mpana zaidi kuhusu mazingira ya kisiasa na kiusalama yanayoizunguka Iran.