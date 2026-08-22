Baqaei: Vita vya Kiuchumi vya Marekani Dhidi ya Iran ni Tangazo la Vita kwa Serikali Zote

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baqaei, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika majibu yake kwa kutangazwa kwa vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran, aliandika katika akaunti yake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: "Kutangazwa kwa vikwazo vipya vya kiuchumi vya Marekani dhidi ya Iran ni zaidi ya kuendeleza 'vita vya kiuchumi' visivyo halali dhidi ya nchi moja tu."

Aliongezea: "Kitendo hiki ni sawa na jaribio la kulazimisha utawala wa nje wa Marekani juu ya nchi zote huru wanachama wa Umoja wa Mataifa. Hakuna serikali iliyo na haki ya kulazimisha benki za kigeni, makampuni, au viwanja vya ndege - ambavyo kila kimoja kiko chini ya mamlaka ya pekee ya uhuru wake - kukataa biashara halali na nchi nyingine."

Baqaei aliendelea: "Vikwazo hivyo vya pili havina msingi wowote katika sheria za kimataifa. Vikwazo hivi vinakiuka kanuni ya msingi ya usawa wa uhuru wa nchi, iliyowekwa katika Kifungu cha 2(1) cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa, na vinakiuka marufuku ya kitamaduni ya kuingilia mambo ya ndani ya nchi, ambayo Mahakama ya Kimataifa ya Kesi ilithibitisha katika kesi ya Nikaragua."

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje aliongezea: "Vitisho vya kiuchumi ambavyo lengo lake ni kulazimisha nchi huru kubadili chaguo zake halali za kisiasa, ni uhalifu wa kimataifa na kitendo cha makosa ya kimataifa. Vikwazo hivi vinapoambatana na kizuizi cha baharini ambacho chenyewe ni kitendo cha uchokozi, uhuru na mamlaka ya nchi nyingine hushushwa kuwa kitu cha muda na kinachotegemea matakwa na matamanio ya mamlaka nyingine. Kujitiisha kwa vitisho dhahiri kama hivyo hakutaleta kinga kwa serikali yoyote, bali itakuwa tu ni kuweka kipaumbele kwa uhuru wa kigeni na kukubali utawala wa upande wa nje juu ya shughuli halali za benki, makampuni ya kiuchumi, na viwanja vya ndege vya nchi nyingine."

Alisisitiza: "Matokeo ya mwisho ya hali hii yatakuwa mmomonyoko kamili wa uhuru wa kitaifa kama kanuni ya msingi ya mfumo wa mahusiano kati ya nchi kulingana na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, na itakuwa utangulizi wa kurudi kwa janga la ukoloni wa wazi na kamili."