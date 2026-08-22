Zuio la baharini la Saudi Arabia linaendelea; kupungua kwa trafiki ya meli za mafuta bandarini Yanbu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, chapisho maalumu la Lloyd's List, ambalo hufanya kazi katika nyanja ya data za bahari, liliripoti kwamba kufuatia zuio la baharini la Riyadh na Yemen, uwekaji wa meli za mafuta katika bandari ya Yanbu ya Saudi Arabia umepungua .

Chapisho hilo hapo awali liliripoti kwamba angalau meli 11 za mafuta karibu na bandari ya Yanbu ya Saudi Arabia zilizima mifumo yao ya kufuatilia baada ya Yemen kutangaza zuio la baharini .

Lloyd's List ilionya zaidi kwamba usumbufu wa njia ya Saudi Arabia ya kuuza mafuta nje kupitia Bahari Nyekundu utaweka nchi hiyo katika hatari ya kutumia njia ndefu na za gharama kubwa zaidi kwa usafirishaji wa mafuta .